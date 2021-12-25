В Кремле внесли уточнение в ультиматум к НАТО

Россия хотела бы получить скорейший ответ от США и НАТО по гарантиям безопасности, но дедлайна нет. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков , передает ТАСС .

«Здесь не может быть дедлайнов. Мы заинтересованы, чтобы это было как можно скорее», ― сказал представитель Кремля.

Он также отметил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена возможна только после достижения договоренностей. Поэтому пока место встречи двух лидеров не обсуждается «даже близко», подчеркнул Песков.

24 декабря Песков сообщил, что в январе Кремль рассчитывает получить от США конкретные ответы на предложения по гарантиям безопасности. Речь об опубликованных 17 декабря МИД РФ двух проектах договоров с США и НАТО о взаимных гарантиях безопасности. Документы обязывают НАТО отказаться от дальнейшего расширения на восток, военной деятельности в Украине, Закавказье, Восточной Европе и Центральной Азии, а также не принимать в альянс Украину и страны бывшего СССР и не размещать в этих государствах военные базы.