В России предложили ввести день памяти распада СССР

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил установить 26 декабря день памяти распада СССР. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму.

Фото: URA.RU URA.RU

Чернышов считает, что это увековечит память «о значимом событии в истории российского государства, об особой вехе, которая не должна быть забыта всеми поколениями граждан России», пишет РБК со ссылкой на документ. Он отметил, что его инициатива приурочена к 30-летию со дня распада «великого по своей мощи и истории государства».

По мнению вице-спикера Госдумы, распад СССР является главной геополитической катастрофой 20 века. Чернышов отметил, что это «привело к дезинтеграции в различных сферах жизни общества, обострению экономического и политического кризиса, возникновению конфликтов на национальной почве». Он также обратил внимание на усиление стремления союзных республик «к государственному и экономическому суверенитету», рост коррупции и бандитизма и распространение безработицы.