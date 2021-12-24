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18 минут назад

Кадыров заявил о страхе умереть и не отомстить критикам

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил отомстить своим критикам за неприемлемые слова и заявил, что у них осталось немного времени. Видео с выступлением руководителя региона опубликовал в своем Instagram-аккаунте спикер чеченского парламента Магомед Даудов, перевод приводит издание «Кавказ.Реалии» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Кадыров заявил о страхе умереть и не отомстить критикам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В подписи к видео говорится, что настоящий чеченец всегда призывал к ответу за посягательство на честь и достоинство.

«Эта традиция была и будет, пока есть достойные и мужественные сыны нашего народа. Отвечать за свои слова придется каждому!», — написал Даудов.

В ходе совещания Кадыров поклялся, что боится умереть, не отомстив, и не простит потомков, если те не отомстят.

Он добавил, что нужно беречь свою родину, народ и религию.

Ранее оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов, получивший политическое убежище в Швеции, заявил о похищении родственников супруги в Астрахани. Он уточнил, что сестру жены вывезли в местный отдел МВД, после чего посадили в неизвестную машину и повезли в Чечню. Мать похитили из дома, рассказал блогер.

В сентябре Кадыров пригрозил расправой Ахмеду Закаеву, бывшему эмиссару чеченских сепаратистов, получившему политическое убежище в Великобритании. «Если ты еще раз произнесешь имя моего отца, то посмотришь, что с тобой станет. Даже если этот мир будет гореть синим пламенем, я сожгу тебя в синем пламени, если назовешь имя моего отца», — пообещал Кадыров.

Политика,Ахмед Закаев,Магомед Даудов,Рамзан Кадыров,Минюст РФ,МВД,
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