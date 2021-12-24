В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 73.19EUR 82.93
Войти в почту
29 минут назад

Жириновский пожаловался Путину на то, что Моргенштерн превратился в кумира молодежи

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подверг критике рэпера Моргенштерна и пожаловался на него президенту России Владимиру Путину. Соответствующее заявление парламентарий сделал в ходе заседания Госсовета и совета по науке и образованию, передает телеканал "Россия 24".

Жириновский пожаловался Путину на Моргенштерна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Политик пожаловался, что многие студенты не воспринимают информацию, которую им стараются донести педагоги, и уходят к блогерам.

"Не буду фамилию этого чудака называть, он сбежал из страны, один блогер. Вот этот вот чудак, который нецензурной бранью там какие-то песенки сочиняет, он кумир молодежи. Ну, это что такое? Потому что к ним к молодежи не пришли другие преподаватели", — сказал Жириновский.

Он также выразил мнение, что с новым поколением следует говорить другим языком, чтобы у них был интерес. В связи с этим он предложил свою кандидатуру в качестве следующего спикера общества "Знание". Путин заявил, что рассмотрит возможность выступления Жириновского, поскольку он, как отметил глава государства, может многое рассказать. Ранее в сеть был слит новый трек Моргенштерна "Домой".

В композиции Моргенштерн рассказывает о своем отъезде в Дубай, на который решился после обвинений главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о том, что артист якобы "продает наркотики в соцсетях". Музыкант подчеркнул, что обвинения не имеют под собой оснований. До этого в декабре директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина заявила, что рэпер Моргенштерн получает иностранное финансирование.

Она указала, что в России существует определенный круг исполнителей и блогеров, которые систематично распространяют контент, связанный с тематикой насилия, пропагандой наркотиков и "победобесием".

По словам Мизулиной, им дается определенный "файл", с указанными темами, которые необходимо постоянно затрагивать.

Последние новости
Политика,Екатерина Мизулина,Александр Бастрыкин,Владимир Жириновский,Владимир Путин,ЛДПР,Общественная палата России,СКР,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители