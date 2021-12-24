Жириновский пожаловался Путину на Моргенштерна

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подверг критике рэпера Моргенштерна и пожаловался на него президенту России Владимиру Путину. Соответствующее заявление парламентарий сделал в ходе заседания Госсовета и совета по науке и образованию, передает телеканал "Россия 24".

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Политик пожаловался, что многие студенты не воспринимают информацию, которую им стараются донести педагоги, и уходят к блогерам.

"Не буду фамилию этого чудака называть, он сбежал из страны, один блогер. Вот этот вот чудак, который нецензурной бранью там какие-то песенки сочиняет, он кумир молодежи. Ну, это что такое? Потому что к ним к молодежи не пришли другие преподаватели", — сказал Жириновский.

Он также выразил мнение, что с новым поколением следует говорить другим языком, чтобы у них был интерес. В связи с этим он предложил свою кандидатуру в качестве следующего спикера общества "Знание". Путин заявил, что рассмотрит возможность выступления Жириновского, поскольку он, как отметил глава государства, может многое рассказать. Ранее в сеть был слит новый трек Моргенштерна "Домой".

В композиции Моргенштерн рассказывает о своем отъезде в Дубай, на который решился после обвинений главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о том, что артист якобы "продает наркотики в соцсетях". Музыкант подчеркнул, что обвинения не имеют под собой оснований. До этого в декабре директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина заявила, что рэпер Моргенштерн получает иностранное финансирование.

Она указала, что в России существует определенный круг исполнителей и блогеров, которые систематично распространяют контент, связанный с тематикой насилия, пропагандой наркотиков и "победобесием".

По словам Мизулиной, им дается определенный "файл", с указанными темами, которые необходимо постоянно затрагивать.