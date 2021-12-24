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25 минут назад

Журналистку могли уволить за шутку о температуре на конференции Путина

Журналистка Анна Шишминцева, заявившая, что прошла на пресс-конференцию президента России с неправильными датами ПЦР-теста и температурой, просто неудачно пошутила. Об этом URA.RU заявила директор курганского медиахолдинга «Область 45» Татьяна Хильчук.

Журналистку могли уволить за шутку о температуре на конференции Путина
Фото: ТАССТАСС

Ранее сотрудница медиахолдинга «Область 45» Анна Шишминцева призналась в соцсетях, что смогла пройти на большую пресс-конференцию Владимира Путина с температурой и с неправильными датами ПЦР-тестов, отчего ей «дико смешно». После разразившегося скандала девушка заявила, что совершенно здорова, а температура у нее поднялась от волнения и недосыпа.

По словам Татьяны Хильчук, ее подчиненная просто неудачно пошутила и имеет все необходимые ПЦР-тесты, увольнять с работы ее не будут.

«Кроме того, все сотрудники нашей редакции вакцинированы и ревакцинированы. Эта тема крайне серьезная, и шутки на нее неуместны. Рада, что Анна осознала это», - подчеркнула директор курганского медиахолдинга «Область 45».

Президент России Путин встретился с журналистами 23 декабря на традиционной большой пресс-конференции. Встреча длилась почти четыре часа. На нее были приглашены более 500 представителей СМИ. Президент ответил на 55 вопросов.

Политика,Татьяна Хильчук,Владимир Путин,
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