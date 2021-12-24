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21 минуту назад

В Госдуме оценили заданные Путину на пресс-конференции вопросы

Вице-спикер Государственной Думы Ирина Яровая заявила, что вопросы представителей СМИ на большой ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина не носили сенсационный характер. По ее словам, это говорит об открытой повестке и диалоге с обществом.

В Госдуме оценили заданные Путину на пресс-конференции вопросы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это правило, ставшее традицией, сформировано именно президентом не только как стиль его работы, но и как требование ко всем уровням власти, ставшее безусловной ценностью для общества и профессиональной журналистики», —сказала она.

Яровая подчеркнула, что главе государства не поступило ни одного вопроса об избирательной кампании 2021 года. Также политик напомнила и про тему пандемии. По ее словам, защита от коронавирусной инфекции, безопасность детей, поддержка традиционных нравственных ценностей являются необходимыми составляющими общественной коллективной безопасности.

Политика,Ирина Яровая,Владимир Путин,Госдума,
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