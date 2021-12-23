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1 час назад

Путин пообещал поддержку народным промыслам России

Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть возможность оказания дополнительной поддержки народным промыслам. Об этом он заявил, отвечая на вопрос представительницы газеты «Марийская правда» Анастасии Петровой в ходе своей ежегодной пресс-конференции. Прямую трансляцию мероприятия вел ТАСС на своем YouTube-канале.

Путин пообещал поддержку народным промыслам России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«О народных промыслах — я думаю, что в последнее время все-таки мы приняли ряд решений, в том числе в сфере образования, тех, кто занимается и хочет дальше заниматься народными промыслами. Но не могу не согласиться в том, что сделано недостаточно. (...) Я для себя пометил и то, что можно будет сделать дополнительно, мы постараемся сделать», — сказал глава государства.

Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина проходила в очном формате в московском Манеже. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что журналисты смогут свободно задавать вопросы Путину в обычном режиме. Всего на мероприятии присутствуют более 500 представителей российских и зарубежных СМИ.

Политика,Анастасия Петрова,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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