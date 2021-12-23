Путин пообещал поддержку народным промыслам России

«О народных промыслах — я думаю, что в последнее время все-таки мы приняли ряд решений, в том числе в сфере образования, тех, кто занимается и хочет дальше заниматься народными промыслами. Но не могу не согласиться в том, что сделано недостаточно. (...) Я для себя пометил и то, что можно будет сделать дополнительно, мы постараемся сделать», — сказал глава государства.