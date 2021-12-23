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1 час назад

Путин пообещал решить проблемы Крыма

Владимир Путин прокомментировал ситуацию с Крымом, пообещав решить проблемы местных жителей. Об этом он заявил в ходе традиционной Большой пресс-конференции.

Путин пообещал решить проблемы Крыма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Проблема с водоснабжением Крыма будет решена», — подчеркнул президент.

Он также оценил решения стран Запада о введении санкций против Крыма.

«Я уже говорил, странная ситуация складывается, если кто-то считает, что Крым оккупирован, значит, крымчане и Крым - жертвы агрессии. А если они присоединились к России, вернулись в Россию по собственной воле на референдуме, то это - проявление демократии. Что, кто-то борется с демократией? Ответа нет. Ответ только один - плевать они хотели на интересы крымчан, России и демократию, они решают свои геополитические вопросы», - подчеркнул глава государства.

Кроме того, российский лидер напомнил, что в 2014 году жителям Крыма было невозможно отказать в защите после переворота на Украине.

«...что произошло в 2014 году - госпереворот, кровавый - людей убивали и сжигали... Зачем? Ответа нет... После этого возник Крым, а как мы могли отказать Севастополю и Крыму - людям, которые там проживают, взять их под свою защиту и под крыло, невозможно! Просто нас поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе», - сказал Путин.

Политика,Владимир Путин,
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