«Полная нищета»: что сказал Путин про Украину

Президент России Владимир Путин считает, что на Украине в настоящий момент полная нищета. Об этом глава государства сообщил во время Большой пресс-конференции.

По словам российского президента, украинские пенсионеры спрашивают у народных избранников, почему депутаты губят их.

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«На Украине полная нищета, всех готовят к суровой зиме. Депутатам Рады, когда те приезжают в регионы, пенсионеры задают вопрос — за что вы нас уничтожаете?» — подчеркнул Путин.

До этого Украина истратила почти весь запас газа на зиму. С 2015 года Украина получает газ от российских поставщиков посредством виртуального реверса, то есть, отбора из тех транзитных объемов, которые предназначены европейским странам.

Украинский лидер Владимир Зеленский после прихода к власти оказался под влиянием радикальных элементов, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг.

"Вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, используя эти настроения в украинском обществе, президент Зеленский пришел к власти и <...> попал, как и прежние руководители, под влияние радикальных элементов, как на Украине говорят, "нациков", - указал Путин.

Говоря о ситуации в политической сфере соседнего государства, российский лидер напомнил, что в минских соглашениях прописано, что в конституцию Украины должны быть внесены изменения для обеспечения автономии Донбасса, а также должны быть проведены выборы и амнистия.

"Что мы видим в проекте закона о переходном периоде? Вместо выборов - военная администрация, вместо амнистии - люстрация, вместо решения политических вопросов - возвращение войск в места постоянной дислокации", - констатировал Путин.

"Где эти изменения в конституцию? При этом там написано, что они должны быть согласованы с представителями ЛНР и ДНР <…> Не только не согласовывают, не только не вносят никаких предложений по изменению конституции, а отказываются в принципе разговаривать с представителями Донбасса", - резюмировал президент РФ.

Вооруженные силы Украины ежедневно совершают обстрелы Донбасса, принимая подобные решения не на уровне вышестоящих органов власти, а лишь на уровне полевых командиров. Об этом заявил в четверг президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

"Спросите это у нынешнего руководства Украины, как они отдают приказы стрелять по Донбассу в ежедневном режиме", - сказал президент, отвечая на вопрос, как он представляет себе "приказ русскому солдату стрелять в украинского и наоборот" и можно ли отдавать такие приказы.

Президент РФ напомнил, что высшее командование ВС Украины переложило ответственность за приказы об обстрелах на полевых командиров. В этой связи он задался вопросом, как украинские власти смогли это сделать. Путин пояснил, что некоторое время назад были достигнуты договоренности, что приказ на ответный огонь могут отдать только вышестоящие руководители.

"В одном случае Донецк и Луганск, в другом случае - в Киеве. Для чего принято это решение? Чтобы прекратить обстрелы вообще. Киевские власти потом отменили это решение, передав право принятия решения на уровень полевых командиров. Спросите их, зачем они это сделали?" - указал Путин.

С 27 июля 2020 года в Донбассе формально действует пакет мер усиления и контроля перемирия. Документ, в частности, запрещает применение оружия, размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, инженерные работы на позициях, полеты беспилотников, за исключением БПЛА наблюдателей ОБСЕ.

24 ноября полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Киев необходимо вернуть к выполнению обязательств по соблюдению перемирия. В конце декабря стало известно, что представители Киева в контактной группе не поддержали предложения ЛНР и ДНР по усилению режима перемирия.

Власти Украины выдавливают русских и русскоязычных жителей страны с территорий, на которых те проживают исторически. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

"Приняли закон о коренных народах, объявили русских, проживающих на этой территории, на их собственной территории, некоренным народом, также, кстати, как поляков, венгров, румын", - отметил российский лидер, комментируя действия властей Украины. По его словам, этот закон вызывает противоречия в отношениях Киева с Варшавой, Будапештом и Бухарестом.

Путин отметил, что на Украине был принят закон о государственном украинском языке, ограничивающий сферу использования русского языка.

"Просто выдавливают русских и русскоязычное население с их исторических территорий", - констатировал президент РФ.

Верховная рада 25 апреля 2019 года приняла закон об украинском языке. Согласно документу, все культурные мероприятия должны проводиться только на государственном языке. Телеканалам установлена квота в 90% для передач на украинском. К настоящему времени на государственный язык полностью переведены реклама, сфера обслуживания, здравоохранение и наука. С 16 июля на Украине вступили в силу нормы, касающиеся украинизации киноиндустрии, обязательного проведения мероприятий на украинском языке и внедрения экзаменов для госслужащих на уровень владения государственным языком.

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной Большой пресс-конференции прокомментировал ситуацию в Донбассе.

Главе государства задали вопрос, от чего зависит будущее региона.

«Будущее Донбасса должны определить люди, которые там живут», — подчеркнул российский лидер.

При этом он заметил, что Россия в этом вопросе является исключительно посредником, а ее пытаются сделать сторонником конфликта. Путин подчеркнул, что об этом прописано в Минских соглашениях.

«Мы свою роль видим в том, чтобы быть посредниками для обеспечения будущего проживающих там людей», — сказал президент.

На вопрос о том, как можно стрелять в мирных жителей Донбасса, Путин призвал спросить об этом у Киева.

Россия до 2014 года работала со всеми правительствами Украины и не планировала предпринимать какие-либо действия в отношении Крыма, но она не могла спокойно смотреть на кровавый государственный переворот в этой стране и не взять под защиту население полуострова. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

Он подчеркнул, что РФ сотрудничала со всеми украинскими правительствами, несмотря на их внешнеполитическую ориентацию. Обострение, по его словам, началось в 2014 году.

"До этих пор мы, несмотря на то, что Советский Союз прекратил существование, часть исторических российских территорий с населением исторической России оказалась за пределами РФ, прежде всего на Украине, мы же с этим смирились, нормально к этому отнеслись, более того, способствовали становлению этих государств", - отметил он.

Президент вспомнил отношения Москвы и Киева при президенте Викторе Ющенко, премьер-министре Юлии Тимошенко, которые "так же, как и сегодняшнее руководство Украины, говорили о своей абсолютно прозападной ориентации".

"Мы спорили из-за газа, были конфликты, но в конце концов обо всем договорились. Работали же и готовы были дальше работать, никакие действия в отношении Крыма нам даже в голову не приходили", - сказал он.

Но в 2014 году на Украине, отметил Путин, произошел "кровавый госпереворот", "людей убивали и сжигали".

"Как мы могли отказать Севастополю и Крыму, людям, которые там проживают, не взять их под свою защиту, под крыло. Невозможно. Нас поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе", - сказал президент.

"Или мы могли совсем безвольно смотреть на то, что происходило на юго-востоке, в Донбассе, который изначально, даже при организации Советского Союза <...> не мыслил себя иначе как частью России, но его тогда Ленин сотоварищи затолкнули силой, - продолжил Путин. - Сначала решили взять в Россию, а потом сказали, надо перерешить. И перерешили, создали страну, которой никогда раньше не существовало, засунули туда историческую территорию с народом, который никто не спрашивал, как и где он хочет жить".

Так, по словам президента, "возник кризис, который сегодня развивается". Путин подчеркнул, что Киев уже дважды предпринимал попытки с помощью силы решить вопрос в Донбассе.

"Мы уговаривали не делать этого. Я лично уговаривал Порошенко", - сказал он. Но Киев начал военную операцию, в результате - "окружение, потери, минские соглашения", которые, как подчеркнул президент, хороши они или нет, - "единственно возможный" путь к урегулированию.

Президент России Владимир Путин заявил, что создалось впечатление о готовящейся на Украине третьей военной операции. Об этом глава государства рассказал во время Большой пресс-конференции.

По его словам, Киев, предположительно, готовит подобную операцию, при этом не оповестив Москву.

Как заметил Путин, Россия будет вынуждена отреагировать, если военная операция против Донбасса действительно готовится и это нужно учитывать.

«Теперь нам говорят: война, война, война. Складывается впечатление, что, может быть, готовят третью военную операцию и нас заранее предупреждают: не вмешивайтесь, не защищайте этих людей, а вмешаетесь и будете защищать - такие-то и такие-то новые санкции последуют», — подчеркнул президент.

На вопрос о напряженности в отношениях с Украиной и Западными странами, Путин ответил, что существует напряженная ситуация.

Как обратил внимание президент, по соседству создается «Антироссия», где идет постоянная «накачка новейшим оружием и промыванием мозгов населению».

Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции, отвечая на вопрос о нападении на другие государства, в том числе на Украину, заявил, что РФ никому не угрожает. Он напомнил, что страны НАТО располагают собственное вооружение у российских границ. В связи с этим, по словам лидера РФ, действия Москвы будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности страны.

Путин подчеркнул, что Россия ясно дала понять, что движение НАТО на восток неприемлемо.

США стоят с ракетами на пороге нашего дома. Разве это избыточное требование — не ставить ударных систем у нашего дома? Как американцы бы отнеслись, если бы взяли на границе с Канадой или Мексикой и поставили ракеты. А Калифорния кому принадлежала раньше? А Техас? — сказал Путин, отвечая на вопрос журналистки британского канала Sky News.

Российский лидер также напомнил о прежних обещаниях НАТО в 1990-е годы о том, что Альянс не будет двигаться на восток. Он заявил, что РФ «надули».

Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже, пожалуйста, в Румынии, в Польше появляются соответствующие системы. Вот о чём речь. Не мы кому-то угрожаем. Мы, что ли, пришли к границам США? Или к границам Великобритании? К нам пришли, — подытожил Путин.

Ранее МИД России опубликовал проекты соглашений по безопасности с НАТО и, в частности с США. В них Москва предлагает Альянсу взять обязательство о дальнейшем нерасширении на восток, а также о неприсоединении Украины и других стран бывшего СССР.