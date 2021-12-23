Путин пообещал «вытащить людей из трущоб»

«Надо, конечно, разобраться с теми людьми, которые живут, выплачивая ипотеку. У меня прямо сейчас нет ответа, но мы его поищем. Если такая проблема существует… Честно говоря, первый раз об этом слышу. Но тем не менее, если такая проблема существует, мы с ней разберемся», - заметил он.