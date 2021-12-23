Путин пообещал «вытащить людей из трущоб»

Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с проблемой, когда люди взяли ипотеку на жилье, признанное впоследствии аварийным, и «вытащить людей из трущоб». Об этом он заявил в ходе ежегодной большой пресс-конференции.
«Мы должны вытащить людей из этой ситуации, из трущоб. Что касается квартир и домов, которые взяты по ипотеке и уже признаны аварийными, то это уже особая ситуация. Нужно смотреть, что делать, и как поступать с теми, кто контролировал это строительство. Но и людям нужно помогать», - пояснил глава государства.
Владимир Путин пообещал обратить отдельное внимание на проблему ипотечных квартир в домах, признанных аварийными.
«Надо, конечно, разобраться с теми людьми, которые живут, выплачивая ипотеку. У меня прямо сейчас нет ответа, но мы его поищем. Если такая проблема существует… Честно говоря, первый раз об этом слышу. Но тем не менее, если такая проблема существует, мы с ней разберемся», - заметил он.
Президент также подчеркнул, что деньги на переселение из аварийного жилья будут выделяться.
«Самая главная часть — будет ли продолжение этих программ? Будут ли выделяться соответствующие деньги? Будут. Программа готовится», - заверил он.
Ранее президент России Владимир Путин призвал решить проблему с расселением граждан из аварийного жилья и закрыть эту «позорную страницу». Он попросил членов правительства уделить этой теме особое внимание. По словам президента, граждане, живущие в аварийных домах, «должны начать получать качественное современное жилье уже со следующего года».