Нет ни одного материала, подтверждающего отравление основателя ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Алексея Навального. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста «Би-би-си» в ходе ежегодной пресс-конференции. Трансляцию мероприятия ведет РИА Новости.

«Мы просили материалы про этот, "Новичок" или как его там. Нам не дали, давайте закроем тему», — сказал глава государства.

Комментируя уголовное дело в отношении Навального, Путин отметил, что «силельцы всегда были, есть и будут в любой стране». По словам главы государства, не надо при этом прикрываться политической деятельностью.

В октябре Путин заявил, что Навальный находится в тюрьме не за политическую деятельность, а за преступления.