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1 час назад

Путин ответил на вопрос о Навальном фразой «сидельцы были, есть и будут»

Нет ни одного материала, подтверждающего отравление основателя ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Алексея Навального. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста «Би-би-си» в ходе ежегодной пресс-конференции. Трансляцию мероприятия ведет РИА Новости.

«Мы просили материалы про этот, "Новичок" или как его там. Нам не дали, давайте закроем тему», — сказал глава государства.

Комментируя уголовное дело в отношении Навального, Путин отметил, что «силельцы всегда были, есть и будут в любой стране». По словам главы государства, не надо при этом прикрываться политической деятельностью.

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В октябре Путин заявил, что Навальный находится в тюрьме не за политическую деятельность, а за преступления.

В феврале Мосгорсуд признал законным замену условного срока Навальному по делу «Ив Роше» на реальный. Его обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. При этом Навальному сократили наказание на 50 дней — он отбывает в колонии срок в 2 года 6 месяцев.

Политика,Видео,Ив Роше,Алексей Навальный,Владимир Путин,Минюст РФ,Европарламент,Мосгорсуд,BBC News,РИА Новости,
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