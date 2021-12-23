Порошенко не явился на допрос по делу о госизмене

Бывший президент Украины Петр Порошенко не явился в четверг, 23 декабря, на допрос в государственное бюро расследований по делу о госизмене. Он вернется в страну в первой половине января, заявил его адвокат Илья Новиков, пишет РИА Новости.

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"Он прилетит, как и обещал в первой половине января", - ответил Новиков в здании госбюро расследований на вопрос, придет ли сегодня экс-президент на допрос.

Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Бывший глава государства ранее сообщал, что находится в Варшаве, где проводит запланированные ранее встречи. Он также отметил, что намерен вернуться в страну в первой половине января, как и планировал. По словам адвоката Новикова, Порошенко был назначен допрос по делу о поставках угля с Донбасса на 23 декабря.