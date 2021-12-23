Журналистов обработают серебром перед конференцией Путина

За несколько часов до начала ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина журналистов, которые будут присутствовать на мероприятии, начали проверять на коронавирус, сообщает РИА "Новости" .

По информации ТАСС, журналистов при входе в Манеж обработают частицами серебра. По словам пресс-секретаря управляющего делами главы государства Елены Крыловой, это одна из мер, принятых в условии пандемии коронавируса. Пресс-конференция начнется 23 декабря в 12.00, в ней примут 500 представителей российских и зарубежных СМИ, в том числе СМИ-иноагентов. Перед мероприятием была перекрыта Манежная площадь и закрыта часть вестибюлей станций метро "Охотный ряд" и "Библиотека имени Ленина".