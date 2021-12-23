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31 минуту назад

Журналистов обработают серебром перед большой пресс-конференцией Путина

За несколько часов до начала ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина журналистов, которые будут присутствовать на мероприятии, начали проверять на коронавирус, сообщает РИА "Новости".

Журналистов обработают серебром перед конференцией Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В холле Манежа, где проходит пресс-конференция, с журналистами работают медики, представители СМИ предоставляют результаты ПЦР-тестов на коронавирус.

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По информации ТАСС, журналистов при входе в Манеж обработают частицами серебра. По словам пресс-секретаря управляющего делами главы государства Елены Крыловой, это одна из мер, принятых в условии пандемии коронавируса. Пресс-конференция начнется 23 декабря в 12.00, в ней примут 500 представителей российских и зарубежных СМИ, в том числе СМИ-иноагентов. Перед мероприятием была перекрыта Манежная площадь и закрыта часть вестибюлей станций метро "Охотный ряд" и "Библиотека имени Ленина".

Политика,Владимир Путин,РИА Новости,
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