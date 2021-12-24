В Кремле рассказали о впечатлениях Путина от пресс-конференции

Президент России весьма удовлетворён общением с журналистами, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Оно было действительно весьма содержательным с точки зрения тех тем, которые были затронуты, и дало возможность президенту озвучить его позицию по очень многим вопросам», — отметил официальный представитель Кремля.
Пресс-конференция Владимира Путина прошла в четверг в Центральном выставочном зале «Манеж». Она продлилась 3 часа 56 минут. Глава государства ответил на 55 вопросов. Президент общался с представителями СМИ в очном формате. В мероприятии приняли участие 507 журналистов.