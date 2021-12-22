Путин утвердил ротацию членов Общественной палаты

Напомним, что по итогам выборов в Государственную думу 11 членов ОП РФ стали депутатами. По закону нельзя совмещать должности депутатов и членство в Общественной палате, поэтому 11 членов, получивших депутатские мандаты, вышли из состава ОП РФ, а вместо них в состав палаты вошли 11 новых членов.