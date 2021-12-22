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1 час назад

Путин утвердил ротацию членов Общественной палаты

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новых членов Общественной палаты России.

Путин утвердил ротацию членов Общественной палаты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ротация шести членов произошла «автоматически» – по итогам конкурсного отбора кандидатов от НКО, который проводился в 2020 году при формировании текущего состава: шесть новых представителей НКО (Мария Филатова, Михаил Богданов, Илья Семин, Леонид Бандорин, Илья Зотов, Елена Куратова) заменили шесть членов палаты – представителей НКО, перешедших в Госдуму (Мария Бутина, Артем Кирьянов, Евгений Нифантьев, Юлия Оглоблина, Светлана Разворотнева, Султан Хамзаев), говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Еще пять вышедших из состава ОП России членов (Елена Цунаева, Артем Метелев, Сергей Бурлаков, Николай Долуда, Михаил Киселев) утверждались в 2020 году указом президента, поэтому кандидатов на замену им вновь определил глава государства. По решению Путина в состав ОП России вошли: Олег Аполихин (директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина), Сергей Гребенников (заместитель директора Ассоциации электронных коммуникаций), Михаил Кучмент (вице-президент компании «Домашний Интерьер», член генсовета «Деловой России»), Наталья Москвитина (генеральный директор Благотворительного фонда «Женщины за жизнь», телеведущая телеканала «СПАС»), Рустам Набиев (параспортсмен и блогер).

Новые члены, введенные в состав Общественной палаты президентом, это состоявшиеся профессионалы,

Напомним, что по итогам выборов в Государственную думу 11 членов ОП РФ стали депутатами. По закону нельзя совмещать должности депутатов и членство в Общественной палате, поэтому 11 членов, получивших депутатские мандаты, вышли из состава ОП РФ, а вместо них в состав палаты вошли 11 новых членов.

Политика,Евгений Нифантьев,Юлия Оглоблина,Мария Бутина,Рустам Набиев,Илья Зотов,Леонид Бандорин,Елена Цунаева,Артем Кирьянов,Султан Хамзаев,Артем Метелев,Сергей Бурлаков,Михаил Кучмент,Илья Семин,Мария Филатова,Михаил Киселев,Николай Долуда,Сергей Гребенников,Михаил Богданов,Владимир Путин,Деловая Россия,Общественная палата России,Госдума,Деловая газета "Взгляд",
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