Грызлов получит новую должность

Посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов может быть отозван, на посту его, вероятно, сменит представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов. Об этом Znak.com сообщил источник в Госдуме.

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В частности, стало известно, что кандидатуру Грызлова в среду, 22 декабря, уже одобрил думский комитет по делам СНГ. Окончательное решение по вопросу отправки нового посла примет президент России Владимир Путин.

«Грызлов — политический тяжеловес, человек с репутацией, ему доверяет президент. Поэтому его назначение демонстрирует важность сотрудничества между Россией и Белоруссией, говорит о еще большем сближении наших стран», — пояснил собеседник издания.

По его данным, позднее также может последовать создание общего парламента стран.

Информацию о назначении Грызлова также подтвердили два источника «Коммерсанта» в МИД России и один источник в Госдуме.

Дипломат Лукьянов занял должность посла России в Белоруссии 25 марта 2021 года. До этого, с 2016-го по 2021 год, он был послом РФ в Латвии, а в 2012-2016 годы — замсекретаря Совета Безопасности.

Грызлов в настоящее время является председателем Высшего совета «Единой России», полпредом России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине, а также председателем совета директоров АО «Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"». Ранее был депутатом Госдумы, а с 2001-го по 2003 год возглавлял МВД России.