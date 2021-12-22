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28 минут назад

Стало известно о возможной отправке Грызлова послом в Белоруссию

Посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов может быть отозван, на посту его, вероятно, сменит представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов. Об этом Znak.com сообщил источник в Госдуме.

Грызлов получит новую должность
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, стало известно, что кандидатуру Грызлова в среду, 22 декабря, уже одобрил думский комитет по делам СНГ. Окончательное решение по вопросу отправки нового посла примет президент России Владимир Путин.

«Грызлов — политический тяжеловес, человек с репутацией, ему доверяет президент. Поэтому его назначение демонстрирует важность сотрудничества между Россией и Белоруссией, говорит о еще большем сближении наших стран», — пояснил собеседник издания.

По его данным, позднее также может последовать создание общего парламента стран.

Информацию о назначении Грызлова также подтвердили два источника «Коммерсанта» в МИД России и один источник в Госдуме.

Дипломат Лукьянов занял должность посла России в Белоруссии 25 марта 2021 года. До этого, с 2016-го по 2021 год, он был послом РФ в Латвии, а в 2012-2016 годы — замсекретаря Совета Безопасности.

Грызлов в настоящее время является председателем Высшего совета «Единой России», полпредом России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине, а также председателем совета директоров АО «Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"». Ранее был депутатом Госдумы, а с 2001-го по 2003 год возглавлял МВД России.

4 ноября Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства. Главы государств утвердили 28 одобренных ранее программ интеграции, а также военную доктрину и концепцию миграционной политики. До этого, в сентябре, российский лидер допускал, что Москва и Минск могут создать союзный парламент. В Госдуме предположили, что для этого потребуется примерно полтора года.

Политика,Евгений Лукьянов,Борис Грызлов,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Корпорация "Тактическое ракетное вооружение",Единая Россия,Госдума,МИД,МВД,
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