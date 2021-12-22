Лавров заявил о двойных стандартах в суде по делу MH17

Процесс в нидерландском суде по делу о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом кишит двойными стандартами. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

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Глава МИД указал на то, что в ходе рассмотрения дела проигнорировали натурный эксперимент концерна «Алмаз-Антей», который доказывает, что лайнер был сбит с украинской территории. Он также отметил, что от Киева не требуют раскрыть данные с радаров и предоставить записи переговоров диспетчеров с MH17.

Лавров напомнил, что суд не просит США показать спутниковые снимки, которые, по их утверждениям, доказывают версию обвинения. По его словам, следствию оказалось достаточно самого факта наличия этих снимков.

«Можно продолжать перечень таких несуразиц, откровенных нарушений принципов беспристрастности, заметания под ковер очевидных фактов», — заключил дипломат.