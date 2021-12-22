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3 минуты назад

Жириновский решил подарить убившему лося Рашкину книгу о животных

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил подарить депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину, которого подозревают в незаконной охоте на лося, книгу о животных. Издание он показал парламентариям, выступая на трибуне в ходе пленарного заседания, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Жириновский подарил убившему лося Рашкину книгу о животных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На обложке книги написано "Все о животных". Он посоветовал коммунисту ознакомиться с содержанием данной книги.

"Кабан - это не лось. И лось - не кабан. Я могу подарить нашему депутату Рашкину про животных книгу. Может быть, он прочтет, полюбит их и никого убивать не будет", - заявил Жириновский, подчеркнув, что после ее прочтения "руки не потянутся к ружью".

Ранее 13 декабря Басманный суд Москвы избрал депутату Государственной думы Валерию Рашкину меру пресечения в виде запрета определенных действий. Парламентарию, можно сказать, утвердили "комендантский час": он не может выходить из дома ночью в период с 23:00 до 07:00 без письменного разрешения следователя.

Вместе с тем ему запрещено общаться без письменного разрешения следователя с лицами, являющимися по уголовному делу свидетелями, а также другими обвиняемыми и подозреваемыми.

Напомним, автомобиль с Рашкиным за рулем и лосем в багажнике остановили в лесу в Саратовской области в ночь на 29 ноября. Парламентарий изначально пытался обставить дело таким образом, будто нашел уже разделанную тушу животного и просто погрузил ее в машину. Однако на одежде Рашкина нашли следы крови, а в лесу были обнаружены ружье и охотничий билет на имя депутата.

Политика,Валерий Рашкин,Владимир Жириновский,КПРФ,ЛДПР,Госдума,РЕН ТВ,
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