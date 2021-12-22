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13 минут назад

Силовики пришли к мэру Краснодара из-за дела об аферах в сфере ЖКХ

Силовики пришли к мэру Краснодара Андрею Алексеенко из-за уголовного дела об аферах в сфере ЖКХ. Об этом в среду, 22 декабря, «Ленте.ру» рассказал источник в правоохранительных органах.

Названа причина задержания мэра Краснодара
Фото: соцсетисоцсети

«Следственные действия с Алексеенко проводятся в рамках стороннего уголовного дела о хищении денег мошенническим путем при ремонте в сфере ЖКХ», — сказал источник.

Ранее СМИ сообщили, что мэра Алексеенко увезли на допрос. В мэрии и дома у градоначальника проводятся обыски. В приемной мэра заявили, что не располагают информацией о его задержании.

Задержан мэр Краснодара Андрей Алексеенко

43-летний Алексеенко был избран на пост мэра 17 ноября, а прежде занимал должности заместителя главы Туапсинского района, замглавы региона по вопросам ТЭК и ЖКХ, первого заместителя руководителя администрации губернатора Кубани.

Политика,Андрей Алексеенко,МВД,Lenta.ru,
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