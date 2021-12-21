Раскрыты детали беседы Путина с новым канцлером ФРГ

Президент России Владимир Путин 21 декабря провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Главными тема беседы стали гарантии безопасности между Россией и странами НАТО и внутриукраинский конфликт. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В частности, Путин рассказал Шольцу о предложениях по долгосрочным, юридически закрепленным гарантиям безопасности, исключающим любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных с Россией странах ударных систем вооружений. Президент РФ дал канцлеру Германии подробные комментарии по содержанию проектов договора и выразил надежду на то, что будут организованы серьезные переговоры по всем поставленным Москвой вопросам.