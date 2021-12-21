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16 минут назад

Раскрыты детали беседы Путина с новым канцлером ФРГ

Президент России Владимир Путин 21 декабря провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Главными тема беседы стали гарантии безопасности между Россией и странами НАТО и внутриукраинский конфликт. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Раскрыты детали беседы Путина с новым канцлером ФРГ
Фото: ТАССТАСС

В частности, Путин рассказал Шольцу о предложениях по долгосрочным, юридически закрепленным гарантиям безопасности, исключающим любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных с Россией странах ударных систем вооружений. Президент РФ дал канцлеру Германии подробные комментарии по содержанию проектов договора и выразил надежду на то, что будут организованы серьезные переговоры по всем поставленным Москвой вопросам.

«Владимир Путин в деталях информировал о состоянии дел по внутриукраинскому конфликту, отметив, в частности, что Киев по-прежнему упорно уклоняется от выполнения своих обязательств по Минским договоренностям 2015 года, что, собственно, мешает и возможному проведению нового саммита в "нормандском формате"», — говорится в сообщении.

Также лидеры двух стран выразили заинтересованность в дальнейшем развитии российско-германских отношений.

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