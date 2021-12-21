Путин позвонил Макрону

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Как сообщила пресс-служба Кремля, разговор состоялся в русле регулярных российско-французских контактов на высшем уровне.

Владимир Путин поздравил Эммануэля Макрона с днем рождения – 21 декабря французскому лидеру исполнилось 44 года. Также президенты обменялись пожеланиями в преддверии Нового года и Рождества.

Стороны обсудили проект договора между РФ и США о гарантиях безопасности и соглашение о мерах обеспечения безопасности России и государств – членов НАТО. Российский президент рассказал коллеге о работе по этому вопросу, которую проводят российские дипломаты.

Лидеры обсудили ситуацию на Украине. Владимир Путин снова подчеркнул важность выполнения минских соглашений и отметил, что от конкретных шагов киевских властей по реализации минского комплекса мер зависит и возможность проведения нового саммита в «нормандском формате».

Путин и Макрон также обсудили процесс нагорно-карабахского урегулирования и выразили удовлетворение стабилизацией обстановки и предпринимаемыми усилиями по налаживанию мирной жизни, восстановлению хозяйственных и транспортных связей в регионе.