В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 73.82EUR 83.32
Войти в почту
48 минут назад

Путин позвонил Макрону

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Как сообщила пресс-служба Кремля, разговор состоялся в русле регулярных российско-французских контактов на высшем уровне.

Владимир Путин поздравил Эммануэля Макрона с днем рождения – 21 декабря французскому лидеру исполнилось 44 года. Также президенты обменялись пожеланиями в преддверии Нового года и Рождества.

Стороны обсудили проект договора между РФ и США о гарантиях безопасности и соглашение о мерах обеспечения безопасности России и государств – членов НАТО. Российский президент рассказал коллеге о работе по этому вопросу, которую проводят российские дипломаты.

Лидеры обсудили ситуацию на Украине. Владимир Путин снова подчеркнул важность выполнения минских соглашений и отметил, что от конкретных шагов киевских властей по реализации минского комплекса мер зависит и возможность проведения нового саммита в «нормандском формате».

Путин и Макрон также обсудили процесс нагорно-карабахского урегулирования и выразили удовлетворение стабилизацией обстановки и предпринимаемыми усилиями по налаживанию мирной жизни, восстановлению хозяйственных и транспортных связей в регионе.

Кроме того, российский лидер обратил внимание на дискриминацию, которой подвергается во Франции информационный канал Russia Today.

Политика,Видео,Эммануэль Макрон,Владимир Путин,НАТО,Russia Today,
63
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители