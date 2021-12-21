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22 минуты назад

Лавров пошутил на переговорах словами из песни Армстронга

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил с журналистами, процитировав им слова из песни Луи Армстронга. Об этом пишет РИА Новости.

Шуткой Лавров завершил приветственное слово на переговорах с коллегой из Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович, которые проходят в Сочи. Он предложил отпустить журналистов из комнаты, процитировав слова из песни.

«Let my people go», - с улыбкой сказал дипломат.

Ранее ректор Арктического университета Норвегии (UiT) Даг Руне Олсен подарил главе МИД России Сергею Лаврову вазу из синего стекла с изображениями из скандинавской мифологии и книгу «Сближение России и Норвегии в 1814 - 1917 годах».

Министр иностранных дел России поблагодарил за подарок и в шутку спросил, для чего предназначена ваза, для виски или воды. В свою очередь Даг Руне Олсен не растерялся и также с юмором ответил, что подарок «не для воды, а для виски».

Политика,Видео,Луи Армстронг,Сергей Лавров,МИД,РИА Новости,
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