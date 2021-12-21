Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил с журналистами, процитировав им слова из песни Луи Армстронга. Об этом пишет РИА Новости.

Шуткой Лавров завершил приветственное слово на переговорах с коллегой из Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович, которые проходят в Сочи. Он предложил отпустить журналистов из комнаты, процитировав слова из песни.

«Let my people go», - с улыбкой сказал дипломат.

Ранее ректор Арктического университета Норвегии (UiT) Даг Руне Олсен подарил главе МИД России Сергею Лаврову вазу из синего стекла с изображениями из скандинавской мифологии и книгу «Сближение России и Норвегии в 1814 - 1917 годах».