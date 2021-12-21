Лавров шутливо попрощался с журналистами

После приветственного слова на переговорах Лаврова и его коллеги из Боснии и Герцеговины Бисеры Туркович в Сочи министр предложил отпустить журналистов из комнаты.

Ранее Лавров пошутил в ответ на просьбу турецкого журналиста подвинуться ради фото, попросив его занять другое место во время церемонии совместного фотографирования с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. На просьбу Лавров ответил шуткой: «Вы видите то, что видите. Не говорите нам, что нам делать».