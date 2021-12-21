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1 час назад

Лавров пошутил с журналистами словами из песни Армстронга

Глава МИД России Сергей Лавров попрощался шуткой с журналистами, присутствовавшими на встрече, процитировав слова из песни Луи Армстронга «Let my people go».

Лавров шутливо попрощался с журналистами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После приветственного слова на переговорах Лаврова и его коллеги из Боснии и Герцеговины Бисеры Туркович в Сочи министр предложил отпустить журналистов из комнаты.

«Let my people go», – сказал он с улыбкой, передает РИА «Новости».

Ранее Лавров пошутил в ответ на просьбу турецкого журналиста подвинуться ради фото, попросив его занять другое место во время церемонии совместного фотографирования с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. На просьбу Лавров ответил шуткой: «Вы видите то, что видите. Не говорите нам, что нам делать».

Лавров пошутил о будущем человечества

Высказывание рассмешило членов делегации и журналистов, Чавушоглу добавил, что ему понравилась шутка российского министра.

Политика,Луи Армстронг,Мевлют Чавушоглу,Сергей Лавров,МИД,РИА Новости,
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