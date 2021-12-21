Тимошенко дала совет подозреваемому в госизмене Порошенко

«Я бы хотела дать Петру Алексеевичу несколько советов. Первый совет. Если он верит в свою правоту и если в душе, сердце у него все спокойно по поводу всех этих событий, категорически ему нельзя выезжать из страны. Никуда не нужно бежать, не нужно никуда уезжать», - заявила она.