Тимошенко дала совет подозреваемому в госизмене Порошенко

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко, подозреваемому в государственной измене, не стоит уезжать из страны, если он «внутри чувствует, что прав». Об этом телеканалу «Украина 24» заявила глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
Ранее экс-президенту Украины Петру Порошенко объявили о подозрении в госизмене по делу о поставках угля из Донбасса в 2014-2015 годах. Служба безопасности Украины считает, что Порошенко использовал свои полномочия, чтобы расторгнуть контракты на поставку угля с Южно-Африканской республикой, а затем «по требованию представителей РФ» подписал контракты о поставках с неподконтрольных Киеву территорий. 17 декабря Порошенко покинул страну и отправился в Турцию и Польшу.
Юлия Тимошенко напомнила, что сама прошла «через все эти политические репрессии».
«Я бы хотела дать Петру Алексеевичу несколько советов. Первый совет. Если он верит в свою правоту и если в душе, сердце у него все спокойно по поводу всех этих событий, категорически ему нельзя выезжать из страны. Никуда не нужно бежать, не нужно никуда уезжать», - заявила она.
Политик отметила, что суды на Украине «неправосудны и зависимы», однако нельзя сдаваться и опускать руки.
«Если за тобой правда, нужно идти в ЕСПЧ, все инстанции судов, добиваться, чтобы все это было публично, и бороться. Поэтому я советую Петру Алексеевичу набраться мужества, уверенности, смелости. Если он считает, что он прав, пусть идет вперед и доказывает», - подчеркнула Тимошенко.