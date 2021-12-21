В Кремле высказались о ДТП с участием главы Кузбасса

«Насколько мы знаем, губернатор не пострадал, слава Богу. Говорить о результатах расследования ДТП не приходится, прошло еще мало времени. Ситуация широко освещается в СМИ, информация доступна для всех, в том числе и для президента», — сказал представитель Кремля в хорде брифинга с журналистами.

Ранее сообщалось, что кортеж губернатора Кемеровской области попал в крупное ДТП на трассе Кемерово — Новокузнецк. Причины аварии пока не установлены, на видео с места происшествия видно, что по меньшей мере два автомобиля были серьезно повреждены. Несколько человек получили травмы различной степени тяжести, сам Цивилев не пострадал. Число пострадавших в пресс-службе региональной администрации не уточнили. По данным пресс-службы регионального правительства, Цивилев направлялся в Прокопьевск, чтобы встретиться с родными и близкими шахтеров и спасателей, погибших на шахте «Листвяжная».