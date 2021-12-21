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37 минут назад

Володин назвал главные вызовы, с которыми предстоит столкнуться России в 2022 году

Пандемия коронавируса в 2022 году продолжит оставаться главным вызовом не только для России, но и всего мира, сказал журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Володин назвал главные вызовы для России
Фото:  © Пресс-служба Госдумы © Пресс-служба Госдумы

«Конечно, главный вызов 2022 года — коронавирус, который пока никуда не делся. Надо думать, как в условиях пандемии продолжать жить. Так что этот вызов остается не только перед нашей страной, но и перед всем миром», — отметил спикер.

Одной из главных задач во внутренней политике на предстоящий период председатель Госдумы назвал преодоление бедности.

Что касается международного уровня, то, по словам Вячеслава Володина, там «вызовов предостаточно».

«Наша задача — законодательно закрепить те решения, которые принимает глава государства. Внешняя политика у нас достаточно эффективна. Если бы такая была во времена СССР, многих проблем удалось бы избежать», — уверен он.

Политика,Вячеслав Володин,Госдума,
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