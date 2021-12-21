Мутко поделился опытом покупки квартиры в 1990-х

«Когда в конце 1990-х покупал квартиру, еще не было ипотечных программ и 214 закона [о долевом строительстве]. Я тогда работал президентом ФК "Зенит". Мы с семьей брали обычный кредит в банке, подписывали соглашение с застройщиком. Он строил — правда, на два года задерживал сдачу. А вот мои дети брали уже полноценную ипотеку», — поделился опытом Мутко.