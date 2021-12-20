Рябков обвинил Украину в российском радикализме

«Здесь вопрос абсолютно не в страхах, вопрос о достижении нашими соседями — не только Украины, а соседями в принципе — определенной точки кипения, которая действительно вынуждает нас к принятию определенных радикальных шагов», — заявил дипломат.

Таким образом, Руденко описал факторы, которые формируют контур российской внешней политики. Он также отметил, что Украина не представляет из себя серьезную опасность для России, а скорее выступает, как еще одна угроза в череде внешнеполитических вызовов.