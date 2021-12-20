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28 минут назад

Рябков обвинил Украину в российском радикализме

Замглавы МИД России Андрей Руденко обвинил Украину и страны Запада в российском внешнеполитическом радикализме. Об этом он заявил на презентации доклада международного дискуссионного клуба «Валдай» на тему: «Пространство без границ: Россия и ее соседи», пишет ТАСС.

Рябков обвинил Украину в российском радикализме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Здесь вопрос абсолютно не в страхах, вопрос о достижении нашими соседями — не только Украины, а соседями в принципе — определенной точки кипения, которая действительно вынуждает нас к принятию определенных радикальных шагов», — заявил дипломат.

Таким образом, Руденко описал факторы, которые формируют контур российской внешней политики. Он также отметил, что Украина не представляет из себя серьезную опасность для России, а скорее выступает, как еще одна угроза в череде внешнеполитических вызовов.

Политика,Андрей Руденко,Валдайский клуб,МИД,ИТАР-ТАСС,
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