«Момент истины»: в России пригрозили НАТО военным ответом

НАТО должно серьезно отнестись к предложениям России по гарантиям безопасности и перестать наступать на больные точки Москвы. Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов пригрозил альянсу военным ответом в случае дальнейшего давления, передает РИА Новости.

«Все всё прекрасно понимают: наступает в отношениях России и НАТО момент истины. Нельзя постоянно наступать на больные точки России, нужно определяться... Разговор должен быть серьезный, и все в НАТО прекрасно понимают, несмотря на всю силу и мощь, что необходимо предпринимать конкретные политические действия, в противном случае альтернатива — это военно-технический и военный ответы России», — заявил представитель МИД РФ.

Россия 15 декабря передала США проекты двустороннего договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и стран НАТО. Москва рассчитывает, что Вашингтон в ближайшее время начнет переговоры, говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"В ходе встречи в МИД России 15 декабря американской стороне были переданы проекты договора между РФ и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов организации Североатлантического договора. Рассчитываем, что на основе наших проектов договора и соглашения США в самое ближайшее время вступят в серьезные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу", - отмечается в сообщении.

Американской стороне в развернутой форме были даны необходимые пояснения логики российского подхода, представлены соответствующие аргументы, добавили в ведомстве.

Проект договора

Предложенный документ состоит из восьми статей и покрывает основные аспекты предоставления Москвой и Вашингтоном взаимных гарантий безопасности. Проект отражает призывы, которые российская сторона не раз озвучивала, и предлагает решение накопившихся проблем и угроз, в том числе возникших после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также этапов расширения Североатлантического альянса и представленных им дальнейших планов.

Документ в первую очередь обозначает принципы неделимой и равной безопасности, ненанесения ущерба безопасности друг друга. В этих целях соглашение включает следующие пункты: отказ от действий и мероприятий, затрагивающих безопасность другой стороны, неучастие в них и отказ от их поддержки. Кроме того, проект документа предусматривает отказ от мер в области безопасности, индивидуальных или в рамках международной организации, военного союза или коалиции, которые подрывали бы коренные интересы безопасности другой стороны.

Расширение НАТО на восток

"Соединенные Штаты Америки принимают обязательства исключить дальнейшее расширение Организации Североатлантического договора в восточном направлении, отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик", - указано в одной из статей документа.

Кроме того, российский проект предусматривает обязательство США не создавать военные базы на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами НАТО, а также не использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и не развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

Документ предполагает, что стороны откажутся от использования территории других государств в целях подготовки или осуществления вооруженного нападения против друг друга и иных действий, затрагивающих коренные интересы безопасности одной из сторон.

Размещение вооруженных сил и оружия

Москва в проекте договора также предлагает Вашингтону воздерживаться от размещения своих вооруженных сил и вооружений, в том числе в рамках международных организаций, военных союзов или коалиций, в районах, где такое развертывание воспринималось бы другой стороной как угроза своей национальной безопасности, за исключением такого развертывания в пределах национальных территорий.

"Стороны воздерживаются от полетов тяжелых бомбардировщиков, оснащенных для ядерных или для неядерных вооружений, и нахождения надводных боевых кораблей всех классов, в том числе в рамках союзов, коалиций и организаций, в районах, соответственно, вне национального воздушного пространства и вне национальных территориальных вод, откуда они могут поражать цели на территории другой стороны", - указано в документе.

Кроме того, российская сторона включила в проект пункт о поддержании диалога и осуществлении взаимодействия по совершенствованию механизмов предотвращения опасной военной деятельности в открытом море и в воздушном пространстве над ним, включая согласование предельной дистанции сближения боевых кораблей и самолетов.

Отдельная статья посвящена РСМД: "Стороны обязуются не развертывать ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования вне национальной территории, а также в тех районах своей национальной территории, из которых такие вооружения способны поражать цели на национальной территории другой стороны".

Ядерное оружие

Документ затрагивает и вопросы, касающиеся ядерных вооружений.

"Стороны исключают развертывание ядерного оружия вне национальной территории и возвращают такое оружие, уже развернутое за пределами национальной территории на момент вступления в силу настоящего договора, на национальную территорию. Стороны ликвидируют всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне национальной территории", - указано в проекте.

Документ включает тему привлечения военнослужащих неядерных стран к подготовке применения такого оружия и к соответствующим учениям.

"Стороны не осуществляют подготовку военнослужащих и гражданских лиц из стран, не обладающих ядерным оружием, к применению такого оружия. Стороны не проводят учения и тренировки сил общего назначения, включающие отработку сценариев с применением ядерного оружия", - говорится в тексте.

Россия срочно ждет ответ США на выдвинутые Москвой 17 декабря инициативы по взаимным гарантиям безопасности. Об этом, как сообщает РИА Новости, в понедельник заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы не можем медлить и готовы сразу приступить к переговорам", - сказал дипломат.

При этом на Смоленской площади не исключают, что США могут затянуть с ответом.

"Я думаю, они попытаются перевести все это в вялотекущий процесс, а нам это нужно срочно, так как ситуация очень тяжелая, она острая, имеет тенденцию к дальнейшему осложнению", - сказал Рябков журналистам.

Кремль пока не получил субстантивного ответа от США по предложениям о гарантиях безопасности, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Пока рано еще оценивать. Мы слышали слова, но со ссылкой на разные источники, о готовности вести обсуждение, и это, наверное, позитивный фактор. Но субстантивного ответа пока еще нет, поэтому давать оценки преждевременно", - сказал представитель Кремля.

Размещение различного вооружения у российских границ потребует принять шаги для балансировки ситуации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Ни для кого не секрет, что, безусловно, размещение различных видов вооружения у наших границ, которые могут представлять для нас опасность, потребуют принятия соответствующих шагов с тем, чтобы сбалансировать ситуацию. Здесь возможны самые разные варианты», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Так представитель Кремля прокомментировал слова главы МИД Белоруссии Владимира Макея о том, что Минск рассматривает возможность размещения на своей территории ядерного оружия при угрозе со стороны НАТО.

Власти Евросоюза выступают за обсуждение европейской безопасности в рамках уже существующих форматов. Об этом рассказал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано, комментируя предложенные Россией принципы по закреплению гарантий безопасности.

eeas.europa.eu

«Хельсинкский заключительный акт и Парижская хартия предложили нам ключевые принципы, вокруг которых строится европейская безопасность. Для этого мы разработали ряд механизмов укрепления доверия. И, помимо Совета Россия - НАТО, ОБСЕ предлагает механизмы, которые остаются основополагающими в любом взаимодействии с Россией», - приводит РИА Новости слова Стано.

Чиновник напомнил, что позиция официального Брюсселя заключается в том, что «каждое суверенное государство имеет право выбирать свою внешнюю политику, политику безопасности и союзы».

В свою очередь, помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан отметил готовность Вашингтона к диалогу с Москвой. По его словам, Россия озвучила свои обеспокоенности, а США предложат обсудить свои.

Российская сторона приняла к сведению заявление председателя Европейского парламента Жозепа Борреля о необходимости участия ЕС в переговорах по гарантиям безопасности, но продолжает выступать в пользу двустороннего переговорного процесса с США, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Отмечается, что Россия исходит из того, что контакт с США по гарантиям безопасности должен быть двусторонним.

«Я подтверждаю то, что произносилось с нашей стороны на прошлой неделе: мы предлагаем именно США и именно двусторонние переговоры вести на эту тему. Что касается других форматов, то пожелания тех или иных фигур, представителей тех или иных структур, конечно, мы принимаем к сведению, но это не означает, что мы меняем свою позицию», – цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен быть участником переговоров по выработке правовых гарантий безопасности между Россией и НАТО. Он отметил, что ЕС должен быть включен во все дискуссии по поводу европейской безопасности.

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что у Запада осталось два пути. Там могут либо отнестись серьёзно к предложениям Москвы по гарантиям безопасности в Европе, либо иметь дело с военно-технической альтернативой, отметил Грушко в эфире программы «Соловьёв Live».

Помните, как выступал Владимир Владимирович [Путин] и говорил: мы много раз предупреждали, нас не слышали, вот, теперь послушайте, и был дан брифинг относительно тех систем, которые мы разработали. Вот, я думаю, что вот это они должны понимать — что у них есть два пути: первое, это по-серьёзному отнестись к тому, что мы положили на стол, либо, вот, иметь дело с военно-технической альтернативой, — подчеркнул Грушко.

Он добавил, что у России имеются технические возможности для обеспечения собственной безопасности.

То, что у нас достаточно технических возможностей для того, чтобы надёжно обеспечить нашу военную безопасность всеми средствами, это факт, который признают наши партнёры, — уточнил замглавы МИД.

По его мнению, в НАТО пытаются лишь нейтрализовать преимущества РФ.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что НАТО пренебрежительно относится к России, вынуждая Москву действовать аналогично — «отодвигать границы допустимого». Рябков также поделился с общественностью одним наблюдением. В интервью «Интерфаксу», отвечая на вопрос о том, являются ли «адские» санкции, которыми Запад угрожает Москве, предостережением России, он сказал, что не так давно — год-два назад некоторые темы обсуждались в западном кругу с определённым пониманием того, что они затрагивают какие-то очень фундаментальные, серьёзные вещи.

Но они как-то не считаются с тем, что мы, действуя в той же логике, что и НАТО, сами позаботимся о своей безопасности, мы тоже рано или поздно начнём границы допустимого для себя отодвигать. Мы уже немножко по-другому высказались и будем дальше высказываться. Поэтому вопрос серьёзный, — подчеркнул Рябков.

Политик заявил, что Россия «найдёт все необходимые способы, пути и решения, которые потребуются для того, чтобы обеспечить безопасность». Он также обратил внимание на то, что Москва не хочет конфликтовать, а, наоборот, надеется всё решить мирным путём. По мнению мужчины, любое миротворческое движение, инициатива или предложение — это тест того или тех, с кем хотят наладить диалог, на договороспособность. Прежде чем прийти к каким-то заключениям о том, что делать дальше и какие могут быть шаги, надо удостовериться, что ответ отрицательный, заключил он.

Он может быть прямым «нет», он может быть в разной степени эмоциональным, он может быть нейтральным, он может быть каким угодно, я ничего не хочу предвосхищать, я рассчитываю, что ответ будет хотя бы относительно конструктивный, и мы хотя бы запустимся в плане диалога и переговоров, — пояснил замминистра.

Пока Кремль не понимает, но будет смотреть, что получится. А дальше опции, варианты, их много, они в разных сферах. Но сейчас об этом просто контрпродуктивно даже говорить, потому что внимание мы стараемся сфокусировать на собственных предложениях, — рассказал экс-советник посланника посольства РФ в США.

Проведение конференции о сферах влияния держав было бы шагом назад для НАТО, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Идея о проведении новой конференции, где мы бы вновь обсуждали зоны влияния, в рамках которых великие державы могли бы контролировать то, что их соседи могут или не могут делать, было бы для нас шагом назад, и это совсем не верное направление», — приводит Journal de Dimanche ответ Столтенберга на соответствующий вопрос.

Вместе с этим он высказался за диалог с российской стороной, в том числе по поводу укрепления доверия и контроля над вооружениями.

Участники НАТО на предстоящей неделе обсудят в Североатлантическом совете предложения Российской Федерации по гарантиям безопасности. Об этом в воскресенье, 19 декабря, сообщила глава германского министерства обороны Кристине Ламбрехт.

— Я дала ясно понять, что мы должны урегулировать напряженную ситуацию, в которой мы находимся, как на дипломатическом уровне, так и посредством достойных доверия мер по сдерживанию. Сюда относится и то, что нам нужно разговаривать друг с другом, — заявила министр на пресс-конференции во время визита в Литву.

Она отметила правильность и важность обсуждения российских предложений, однако добавила, что НАТО не может допустить, чтобы РФ диктовала участникам альянса, «как им себя позиционировать».

— Это должно быть ясно, и мы очень четко дадим это понять во время консультаций, — приводит слова Ламбрехт ТАСС.

Она добавила, что обсуждение пройдет на следующей неделе.

Президент Владимир Путин 18 ноября поручил МИД начать переговоры о создании системы гарантий безопасности. По просьбе журналистов пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, для чего это нужно - чтобы снизить напряженность в Европе. В связи с провокациями НАТО Москве приходится отвечать и принимать меры по обеспечению своей безопасности.

"Президент вчера напоминал наше достаточно недавнее прошлое, когда Россию обманули: пообещали, что НАТО не будет идти дальше на восток... Сейчас очень похожий сценарий, - сказал Песков. - Дрейф военной инфраструктуры НАТО на восток, стремительный процесс вооружения Украины со стороны натовских государств, провокационные действия НАТО - все это вынуждает Россию отвечать, принимать меры по обеспечению своих интересов и безопасности".



"Это постоянный процесс и он напрягает всю систему и архитектуру безопасности на европейском континенте, - продолжил пресс-секретарь президента. - Альтернатива - это создание системы гарантий безопасности, вот о чем говорил президент и что поручил вчера. Такая система сможет успокоить ситуацию и сделать так, чтобы страны чувствовали себя более надежно".

На вопрос, можно ли считать одной из таких гарантий, например, заявление о не вступлении Украины в НАТО, Песков пояснил, что Украина - это суверенное государство.

"В отличие от других стран, мы все-таки не вмешиваемся во внутренние дела других государств. Но опять же, повторение недавнего прошлого - это крайне нежелательный и недопустимый для нас сценарий", - заметил он.

На вопрос, от кого будут получать эти гарантии дипломаты, пресс-секретарь президента ответил, что "от всех, кто имеет слово в деле обеспечения безопасности на европейском континенте".

"Это должны быть какие-то совместные договоренности, а в какой форме они будут зафиксированы - это уже вопрос переговоров", - сказал он.

Когда журналисты спросили, с кем будут вестись переговоры, Песков напомнил, что поручение было дано только вчера, и "еще предстоит выяснить, как наши визави, партнеры, оппоненты и противники будут относиться к этому".

"Танго танцевать в одиночку практически невозможно. Поэтому предстоит большая работа", - заметил он.

При этом пресс-секретарь российского лидера добавил, что хотелось бы, чтобы эта безопасность все-таки зависела от европейских государств. Но разговор будет со всеми, "кто имеет слово в деле обеспечения европейской безопасности", пояснил он.