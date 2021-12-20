В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев пока не предлагал Москве провести встречу президентов. Об этом сообщает «Ура.ру».
Песков заявил, что «субстантивной подготовки» к такой встрече ведется.
«Никаких предложений от наших украинских коллег мы не получили», - подчеркнул он.
В начале октября глава Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом Владимиром Путиным. Он отмечал, что согласен и на встречу тет-а-тет, и на переговоры в «нормандском формате». Песков после этого заявил, что предпосылок для двусторонней встречи пока нет, так как не определены темы для обсуждения.
«Коммерсант» писал, что Москва направила Украине проект из 12 предложений, которые стороны могли бы обсудить на встрече президентов (в частности, возвращение послов и взаимную отмену санкций).
После телефонных переговоров Зеленского с главой США Джо Байденом 9 декабря украинский президент заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным.
Зеленский выразил надежду, что встречу удастся организовать при поддержке западных партнеров.