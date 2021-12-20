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12 минут назад

В Кремле прокомментировали возможную встречу Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев пока не предлагал Москве провести встречу президентов. Об этом сообщает «Ура.ру».

В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Зеленского
Фото: ТАССТАСС

Песков заявил, что «субстантивной подготовки» к такой встрече ведется.

«Никаких предложений от наших украинских коллег мы не получили», - подчеркнул он.

В начале октября глава Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом Владимиром Путиным. Он отмечал, что согласен и на встречу тет-а-тет, и на переговоры в «нормандском формате». Песков после этого заявил, что предпосылок для двусторонней встречи пока нет, так как не определены темы для обсуждения.

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«Коммерсант» писал, что Москва направила Украине проект из 12 предложений, которые стороны могли бы обсудить на встрече президентов (в частности, возвращение послов и взаимную отмену санкций).

После телефонных переговоров Зеленского с главой США Джо Байденом 9 декабря украинский президент заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным.

Зеленский выразил надежду, что встречу удастся организовать при поддержке западных партнеров.

Политика,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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