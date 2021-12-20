В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Зеленского

В начале октября глава Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом Владимиром Путиным. Он отмечал, что согласен и на встречу тет-а-тет, и на переговоры в «нормандском формате». Песков после этого заявил, что предпосылок для двусторонней встречи пока нет, так как не определены темы для обсуждения.