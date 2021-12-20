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32 минуты назад

Кремль анонсировал напряженную неделю у Путина

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о рабочем графике президента России Владимира Путина. По его словам, в понедельник, 20 декабря, у главы государства запланирован ряд встреч, в том числе с главой Промсвязьбанка (ПСБ) Петром Фрадковым. Об этом сообщает РИА Новости.

Кремль анонсировал напряженную неделю у Путина
Фото: ReutersReuters

Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что встреча с Фрадковым будет «опубличена», а вот остальные мероприятия пройдут в закрытом формате. Он также анонсировал международный телефонный разговор Путина, намеченный на вторую половину дня.

По словам Пескова, в целом у главы государства ожидается напряженная рабочая неделя со множеством мероприятий.

В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Зеленского

Ранее Песков ответил на вопрос, существует ли некий план действий, если российский лидер заболеет COVID-19. Он заявил, что Путину нет смысла контактировать с людьми, так как все массовые мероприятия сошли на нет без какой-либо дистанции или каких-либо ограничений.

Политика,Петр Фрадков,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Промсвязьбанк,
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