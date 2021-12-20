Ситуация сложная: МИД обратился к Вашингтону

В МИД России заявили, что Москва требует от Вашингтона срочного ответа на предложения по гарантиям безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.
Российские дипломаты подчеркнули, что ситуация остается сложной.
Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что пока есть только «всякие публичные высказывания» по теме гарантий, «в основном представителей не США».
«Но это тоже имеет значение. Главное в общем посмотреть, что нам скажут из Вашингтона», - подчеркнул замглавы МИД.
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