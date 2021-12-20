Россия ответила на обещание Польши остановить «Северный поток-2»

Позиция Польши никак не повлияет на решение по запуску трубопровода «Северный поток — 2», сообщают «Известия» со ссылкой на посла России в этой стране Сергея Андреева.

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Как заявил дипломат, аргументы против российского проекта несостоятельны. Он отметил, что реальные возможности Варшавы в этом вопросе ограничены.

«В отношении запуска "Северного потока — 2" решение, конечно, будет приниматься не в Польше», — сказал Андреев.

Он считает, что у призывов польского министра Анны Москва к антимонопольному расследованию против компании «Газпром» нет перспектив. Андреев отметил, что сильно сомневается в возможности Польши найти более выгодного поставщика газа, чем «Газпром».

Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем сообщил, что в Варшаве не теряют надежды не допустить запуск газопровода и пытаются выработать ответ «с немецкими партнерами».