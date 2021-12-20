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19 минут назад

Жириновский сделал восьмую прививку от коронавируса

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сделал восьмую прививку от коронавируса. Об этом он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».

Жириновский сделал восьмую прививку от коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я не увлекаюсь. Вот я сделал восемь уколов и не заболел, а если бы сделал четыре, то, возможно, меня бы где-то прихватило», — заявил он.

Политик предположил, что он может оказаться единственным, кто сделал столько уколов за полтора года.

Жириновский высказал уверенность, что делать повторную прививку необходимо, как только в организме снижается уровень антител.

«Максимальный срок — шесть месяцев. Лучше четыре. У меня получается два», — объяснил он.

15 декабря Жириновский сообщил, что сделал седьмую прививку от коронавируса. В этот раз он решил вакцинироваться препаратом «КовиВак».

Позднее профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов рассказал «Ленте.ру», что столько прививок с сентября 2020 года могут оказаться излишними, если не опасными для здоровья.

«Не очень понимаю, для чего нужны такие излишества. Даже сильно перестраховывающиеся западные медицинские инстанции ставят в качестве оптимального срока полгода. То есть за те полтора года, что у нас есть вакцина, стоило бы сделать не более трех уколов», — сказал эксперт.

Политика,Александр Чепурнов,Владимир Жириновский,ЛДПР,Комсомольская правда,Lenta.ru,
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