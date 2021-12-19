В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 73.73EUR 83.50
Войти в почту
21 минуту назад

Жириновский призвал использовать военную силу против Украины

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский призвал использовать военную силу против Украины, если Киев не станет выполнять требования Москвы по «красным линиям» и обеспечению безопасности. Об этом он сказал в интервью журналисту «Комсомольской правды» Владимиру Ворсобину. Запись разговора публикует URA.RU в своем Telegram-канале.

Жириновский призвал использовать военную силу против Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Единственная война может быть только на Украине, — заявил он. — Ни одного американского или натовского солдата на полях Украины (...) никогда не будут НАТО нигде и ни за кого воевать, если эта страна не входит в блок НАТО».

По словам Жириновского, главный «ультиматум» России — чтобы разные политические силы перестали трогать Украину и чтобы она никогда не становилась членом альянса.

«Прекратите истязать русских и запрещать русский язык!» — добавил председатель ЛДПР.

Американский генерал рассказал об уже произошедшем вторжении России на Украину

В заключение он сказал, что если Украина продолжит настаивать на своем и не начнет выполнять требования по обеспечению безопасности проведения «красных линий», то Россия «вправе использовать военную силу».

Ранее председатель Верховной Рады заявил, что требования России к НАТО относительно отказа от расширения Североатлантического альянса наносят вред украинскому суверенитету. Украина, по его словам, войдет в НАТО после реализации Киевом необходимых для этого критериев. Он также высказался против очерчивая Москвой каких-либо «красных линий» в этом вопросе и назвал эти требования «"хотелками" страны-агрессора».

Политика,Владимир Ворсобин,Владимир Жириновский,Верховная Рада,НАТО,ЛДПР,Комсомольская правда,
50
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители