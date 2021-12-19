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1 час назад

Песков заверил, что Путина никто не заразит коронавирусом

Заражение президента РФ Владимира Путина коронавирусом маловероятно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Песков заверил, что Путина никто не заразит коронавирусом
Фото: ТАССТАСС

«Ну, слушайте - он же Путин, кто его заразит?» - сказал представитель Кремля в эфире «России 1».

При этом он отметил, что о таком повороте событий «не хочется ни думать, ни говорить».

Поэтому с президентом работают специалисты, которые обеспечивают безопасность его здоровья. Все его окружение уже либо переболело, либо привилось вакциной, а в случае необходимости работники уходят на карантин. Сам Путин привился, ревакцинировался и испытал назальную вакцину, отметил Песков.

Он добавил, что в условиях сложной эпидемиологической ситуации администрация главы государства продолжает работать, не прерываясь на локдауны, но часть работников переходит на дистанционный режим работы.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Администрация Президента РФ,ИТАР-ТАСС,
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