Песков заверил, что Путина никто не заразит коронавирусом

Заражение президента РФ Владимира Путина коронавирусом маловероятно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.
«Ну, слушайте - он же Путин, кто его заразит?» - сказал представитель Кремля в эфире «России 1».
При этом он отметил, что о таком повороте событий «не хочется ни думать, ни говорить».
Поэтому с президентом работают специалисты, которые обеспечивают безопасность его здоровья. Все его окружение уже либо переболело, либо привилось вакциной, а в случае необходимости работники уходят на карантин. Сам Путин привился, ревакцинировался и испытал назальную вакцину, отметил Песков.
Он добавил, что в условиях сложной эпидемиологической ситуации администрация главы государства продолжает работать, не прерываясь на локдауны, но часть работников переходит на дистанционный режим работы.