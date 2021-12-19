Турция заявила о «ловушке» в отношениях с России

Москва и Анкара смогли избежать ловушки, которую устроили организаторы убийства российского посла в турецкой столице Андрея Карлова. Об этом заявил РИА «Новости» глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя пятую годовщину убийства российского посла в Турции.
По его словам, нападение на дипломата было атакой на турецко-российскую дружбу.
«Однако Турция и Россия не попали в эту ловушку. Поэтому те, кто хотел навредить турецко-российской дружбе, были разочарованы», - сказал министр.
Он также назвал убийство Карлова террористическим актом. И отметил, что Турция «лучше всех понимает эту боль, так как потеряла наибольшее число дипломатов, ставших жертвами террора», имея ввиду убийства в 1970-80-е годы боевиками Армянской секретной армии освобождения Армении (ASALA).
Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года в Анкаре на открытии фотовыставки. Нападение совершил полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, которого ликвидировали силы безопасности. Обвинения в организации убийства были предъявлены 28 лицам, в том числе религиозному деятелю Фетхуллаху Гюлену, который отверг обвинения.
Пятерых обвиняемых приговорили к пожизненному заключению. Восемь человек получили от трех лет девяти месяцев до 15 лет тюрьмы, шестерых оправдали. Остальные обвиняемые находятся в розыске. Президент РФ Владимир Путин присвоил Карлову посмертно звание Героя России.