Россия предупредила НАТО о режиме создания контругроз

Замглавы МИД России Александр Грушко в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» предупредил НАТО о том, что Москва перейдет в режим создания контругроз, если альянс откажется от российских предложений по безопасности.

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По словам дипломата, Россия дает понять, что готова заменить военный или военно-технический сценарий противостояния на политические переговоры и укрепить безопасность всех стран в пространстве ОБСЕ, Евроатлантики и Евразии.

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Грушко подчеркнул, что если этого не получится, последует режим создания контругроз, но тогда будет поздно спрашивать у Москвы о причинах принятых решений и размещения тех или иных систем.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и Вашингтоном по гарантиям в сфере безопасности, которые были переданы Соединенным Штатам во время визита помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в Москву.

В рамках соглашений по безопасности Москва предложила государствам-членам Североатлантического альянса отказаться от планов на Украину. В частности, в НАТО должны принять обязательства, исключающие включение Киева в состав организации.

Альянсу также было предложено отказаться от военных учений выше бригадного уровня в зонах, соседствующих с Россией и ее союзниками. Для снижения рисков военных обострений стороны призвали информировать друг друга о готовящихся мероприятиях боевой учебной деятельности. В глобальном плане Россия призвала страны-участницы НАТО не рассматривать Москву в качестве противника.

Дошли до опасной черты

По словам замглавы МИД, отношения России и НАТО дошли до опасной черты, и предложения нацелены на то, чтобы отступить от нее.

Дипломат указал, что Москва все свои тезисы очень честно и открыто изложила на бумаге. Он сравнил это с бросанием камня в болото, который позволит Европе задуматься, чтобы не превращать континент в арену военного противостояния.

Два пути Запада

Грушко подчеркнул, что у Запада есть два пути, либо серьезно отнестись к гарантиям России по безопасности в Европе, либо иметь дело с военно-технической альтернативой. Замминистра напомнил слова российского лидера Владимира Путина о разработанных в России системах и многократных предупреждениях.

Замглавы МИД добавил, что у Москвы есть достаточно возможностей для обеспечения собственной военной безопасности.

Грушко заключил, что Россия будет последовательно и принципиально добиваться от НАТО построения европейской безопасности именно в той формулировке, которую представила Москва.

Белый дом в свою очередь счел часть предложений России, содержащихся в проекте Договора между Россией и США о гарантиях безопасности, неприемлемыми. Администрация американского президента не конкретизировала, какие именно, но назвала другие элементы полезными и заслуживающими обсуждения.