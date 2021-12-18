Молдавия приняла решение по вопросу высылки посла РФ

Администрация президента Молдавии Майи Санду не предлагала объявить персоной нон грата российского посла Олега Васнецова и не разделяет позицию одного из сотрудников ведомства по этому вопросу. Об этом заявила советник президента Сорина Штефырца РИА Новости.

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Ранее председатель комиссии по вопросам помилования в администрации президента Молдавии Ион Гузун предложил выслать российского посла в связи с его участием в инаугурации главы Приднестровья Вадима Красносельского.

«Олег Васнецов, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Молдавии — персона нон грата. Нужно формальное решение», — написал он в своем Facebook.

«Гузун выразил свое личное мнение, оно не отражает официальную позицию администрации президента Молдавии», — заявила Штефырца.

В Приднестровье 12 декабря прошли седьмые по счёту выборы главы республики. В результате на второй срок был избран Вадим Красносельский, за него проголосовало 80 процентов избирателей. Инаугурация прошла 17 декабря.

Наблюдать за ходом выборов в том числе направлялись представители России, однако некоторым из них власти Молдавии запретили въезд в аэропорту Кишинёва. Это политолог Наталья Нарочницкая, правозащитник Александр Брод, член Общественной палаты Владимир Журавлёв. В связи с этим депутаты обратятся в правительство РФ с просьбой проинформировать Госдуму об ответных мерах на задержание в Молдавии российских делегатов.