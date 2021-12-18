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24 минуты назад

Посол России в США объяснил сближение Москвы и Пекина

Россия и Китай сближаются и укрепляют стратегическое партнерство из-за международной обстановки, сообщает РИА Новости со ссылкой на российского посла в США Анатолия Антонова.

Посол России в США объяснил сближение Москвы и Пекина
Фото: ТАССТАСС

«Нет сомнений, что сложившаяся в мире ситуация подталкивает к укреплению стратегического партнерства между Москвой и Пекином. Однако в отличие от США и их союзников по НАТО, у нас нет геополитических планов и целей в отношении какого бы то ни было суверенного государства», – сказал дипломат в интервью Newsweek.

По словам Антонова, Москва во внешней политике ориентируется на создание устойчивой системы международных отношений, которые основаны на международном праве, а также «принципах равенства, взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела суверенных государств».

15 декабря состоялись переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Они продлились чуть больше часа. Беседа двух лидеров прошла в формате видеоконференции, обсуждались весь комплекс двусторонних отношений, региональные проблемы и международная повестка.

Как отметил глава России, ответственный совместный подход Москвы и Пекина к решению актуальных мировых проблем является весомым фактором стабильности в международных отношениях.

Политика,Анатолий Антонов,Цзиньпин Си,Владимир Путин,НАТО,Newsweek,РИА Новости,
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