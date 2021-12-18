«Мы не ждём, мы требуем»: Захарова осудила Германию из-за RT

«ФРГ изначально исключила выдачу лицензии RT DE на вещание со своей территории, ФРГ надавила на Люксембург, чтобы и эта страна не разрешила транслировать сигнал, а теперь ФРГ прямо угрожает телеканалу. Это уже не цензура, это преследование. ОБСЕ так и будет молчать? Госпожа Рибейру [представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ], мы не ждём, мы требуем решительного осуждения подобного поведения», — сказала Захарова.