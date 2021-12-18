«Мы не ждём, мы требуем»: Захарова осудила Германию из-за RT

Российские власти требует от ОБСЕ решительно осудить поведение главы европейского органа по надзору за СМИ Тобиаса Шмида в отношении телеканала RT, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя внешнеполитического ведомства РФ Марию Захарову.
Ранее представители телеканала заявили, что запускают новостной канал на немецком языке - RT DE. Как сообщила глава немецкого медиарегулятора Ева Флекен, у канала якобы нет лицензии на вещание в Германии и объявила о начале расследования. Шмид при этом признался, что новый канал вызывает раздражение и что «о нём позаботятся». Также в день запуска телевещания YouTube заблокировал новый канал.
«ФРГ изначально исключила выдачу лицензии RT DE на вещание со своей территории, ФРГ надавила на Люксембург, чтобы и эта страна не разрешила транслировать сигнал, а теперь ФРГ прямо угрожает телеканалу. Это уже не цензура, это преследование. ОБСЕ так и будет молчать? Госпожа Рибейру [представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ], мы не ждём, мы требуем решительного осуждения подобного поведения», — сказала Захарова.
Комментируя информацию о расследовании в отношении телеканала, заместитель главного редактора RT Анна Белкина заявила, что иск необоснован и абсурден.