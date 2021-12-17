Посол РФ в Кабо-Верде, бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская защитила в Дипломатической академии МИД магистерскую диссертацию по теме международных отношений Российской Федерации и Украины. Женщина уточнила, что предложений о работе от российского внешнеполитического ведомства в момент поступления в академию у неё не было, но свою будущую карьеру она связывала с областью международных отношений.

Я поступила в магистратуру ещё три года назад. Дальше научную работу не планирую, но буду стараться на практике реализовать те версии, выводы по выходу из текущей ситуации, которая сложилась в российско-украинских отношениях, — пояснила она.

Как уточнила Поклонская в своём Telegram-канале, тема её диссертации звучит как «Российско-украинские отношения в контексте региональной безопасности в Восточной Европе».

Ранее сообщалось, что в конце мая Наталья Поклонская, выполнявшая на тот момент функции депутата Госдумы, объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз «Единой России» перед выборами в парламент. Такое решение она объяснила переходом на новую работу. Политик намекнула, что снова сможет «надеть китель», но не уточнила, какой именно, сохранив интригу.