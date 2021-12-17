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33 минуты назад

Наталья Поклонская защитила диссертацию по теме отношений России и Украины

Посол РФ в Кабо-Верде, бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская защитила в Дипломатической академии МИД магистерскую диссертацию по теме международных отношений Российской Федерации и Украины. Женщина уточнила, что предложений о работе от российского внешнеполитического ведомства в момент поступления в академию у неё не было, но свою будущую карьеру она связывала с областью международных отношений.

Я поступила в магистратуру ещё три года назад. Дальше научную работу не планирую, но буду стараться на практике реализовать те версии, выводы по выходу из текущей ситуации, которая сложилась в российско-украинских отношениях, — пояснила она.

Поклонская прокомментировала отъезд в Кабо-Верде

Как уточнила Поклонская в своём Telegram-канале, тема её диссертации звучит как «Российско-украинские отношения в контексте региональной безопасности в Восточной Европе».

Ранее сообщалось, что в конце мая Наталья Поклонская, выполнявшая на тот момент функции депутата Госдумы, объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз «Единой России» перед выборами в парламент. Такое решение она объяснила переходом на новую работу. Политик намекнула, что снова сможет «надеть китель», но не уточнила, какой именно, сохранив интригу.

13 октября президент Владимир Путин назначил Поклонскую на должность посла России в Кабо-Верде, в связи с чем она опубликовала в социальных сетях своё фото в дипломатическом мундире. В Кабо-Верде она сменила посла РФ Владимира Соколенко. Подписчики Поклонской в соцсетях оценили фото и пожелали новому послу РФ в Кабо-Верде успехов в работе.

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