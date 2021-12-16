Волгоградский губернатор выругался матом в прямом эфире

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров выругался матом во время прямой линии с жителями региона. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал издания URA.RU.
«Несмотря на эти сложности, я считаю это одним из самых первостепеннейших…перспективнейших проектов для Волгограда. И будем этому вопросу уделять внимание. А то, что транспортная доступность слабая, эту задачу с Владимиром Васильевичем (Марченко, мэр Волгограда) мы решим, эта задача… ***, понятно, как ее решать», — высказался Бочаров.
Ранее депутат Мосгордумы Наталья Метлина объяснила, почему выругалась матом во время заседания комиссии по культуре.
Отмечается, что когда Метлиной предоставили слово, она, не зная, что ее подключили к онлайн-конференции, произнесла фразу «Мало того, *****, что мы не можем». После этого, заметив, что коллеги ее услышали, политик поменялась в лице.
«Я была дома, ко мне пришел человек, мы обсуждали драматическую ситуацию, связанную с лечением ребенка. Это был простой бытовой разговор. Я даже не знала, что у меня нажата кнопка для выступления. Я была в окошке, и меня включили. Я не слышала, я продолжала свой разговор», — рассказала она.