В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 73.57EUR 83.16
Войти в почту
37 минут назад

Волгоградский губернатор выругался матом в прямом эфире

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров выругался матом во время прямой линии с жителями региона. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал издания URA.RU.

Волгоградский губернатор выругался матом в прямом эфире
Фото: Волгоград 24Волгоград 24

«Несмотря на эти сложности, я считаю это одним из самых первостепеннейших…перспективнейших проектов для Волгограда. И будем этому вопросу уделять внимание. А то, что транспортная доступность слабая, эту задачу с Владимиром Васильевичем (Марченко, мэр Волгограда) мы решим, эта задача… ***, понятно, как ее решать», — высказался Бочаров.

Ранее депутат Мосгордумы Наталья Метлина объяснила, почему выругалась матом во время заседания комиссии по культуре.

Отмечается, что когда Метлиной предоставили слово, она, не зная, что ее подключили к онлайн-конференции, произнесла фразу «Мало того, *****, что мы не можем». После этого, заметив, что коллеги ее услышали, политик поменялась в лице.

«Я была дома, ко мне пришел человек, мы обсуждали драматическую ситуацию, связанную с лечением ребенка. Это был простой бытовой разговор. Я даже не знала, что у меня нажата кнопка для выступления. Я была в окошке, и меня включили. Я не слышала, я продолжала свой разговор», — рассказала она.

Политика,Андрей Бочаров,Мосгордума,РИА Ura.ru,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители