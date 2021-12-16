Волгоградский губернатор выругался матом в прямом эфире

«Я была дома, ко мне пришел человек, мы обсуждали драматическую ситуацию, связанную с лечением ребенка. Это был простой бытовой разговор. Я даже не знала, что у меня нажата кнопка для выступления. Я была в окошке, и меня включили. Я не слышала, я продолжала свой разговор», — рассказала она.