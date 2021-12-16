"Важно с кем!" Путин высказался о свиданиях

Президент России Владимир Путин на специальной выставке Агентства стратегических инициатив (АСИ) в формате «7 станций» пошутил про поход на свидание. Об этом сообщает РИА Новости.

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Гендиректор АСИ Светлана Чупшева во время осмотра выставки показала главе государства стенд, посвященный путям решения жизненных ситуаций россиян. Российский лидер, глядя на экспозицию, спросил: «Здесь потребности расписаны?». В ответ Чупшева рассказала, что на стенде представлены потребности граждан, в том числе даже самые простые, такие как выбор куда пойти на свидание. «Важно с кем!» — подчеркнул Путин.