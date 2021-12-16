"Категорически не согласны": Кремль о решении суда по делу Хангошвили

Россия выражает несогласие с решением суда Берлина по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили . Об этом в четверг, 16 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков .

— Мы категорически не согласны с таким выводом и такой формулировкой, — цитирует представителя Кремля РИА Новости .

15 декабря суд Берлина приговорил россиянина к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Суд указал на особую тяжесть преступления, но отметил, что жертва несла ответственность за гибель людей во время участия в действиях на стороне боевиков. При задержании у обвиняемого нашли пистолет «Глок» и российский паспорт на имя Вадима Соколова.