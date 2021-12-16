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1 час назад

Кремль категорически не согласен с решением берлинского суда по делу Хангошвили

Россия выражает несогласие с решением суда Берлина по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Об этом в четверг, 16 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Категорически не согласны": Кремль о решении суда по делу Хангошвили
Фото: ТАССТАСС

— Мы категорически не согласны с таким выводом и такой формулировкой, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

15 декабря суд Берлина приговорил россиянина к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Суд указал на особую тяжесть преступления, но отметил, что жертва несла ответственность за гибель людей во время участия в действиях на стороне боевиков. При задержании у обвиняемого нашли пистолет «Глок» и российский паспорт на имя Вадима Соколова.

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По версии прокуратуры, инцидент был давно спланированным заказным убийством. Осужденный якобы действовал по поручению структур зарубежного государства. Государственные органы правительства России в неизвестный момент якобы поручили мужчине ликвидировать Хангошвили, уверено немецкое следствие. Убийство произошло 23 августа 2019 года в парке Малый Тиргартен в округе Альт-Моабит.

Политика,Зелимхан Хангошвили,Вадим Соколов,Дмитрий Песков,Правительство РФ,РИА Новости,
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