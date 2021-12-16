Мэр Ярославля экстренно госпитализирован

Мэра Ярославля Владимира Волкова госпитализировали с инфарктом. Как сообщает Mash, плохо 45-летнему градоначальнику стало еще вчера, а утром ему вызвали скорую.

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По информации канала, чиновнику провели операцию по стентированию сосудов в Ярославской областной клинической больнице. Сейчас его состояние стабильно тяжелое.

Исполнять обязанности мэра на время лечения будет его заместительница Елена Новик.

Напомним, что Владимир Волков родился 25 декабря 1975 года. Исполняющим обязанности мэра стал 4 октября 2018 года после перехода Владимира Слепцова на работу в Московскую область, после чего 5 декабря депутаты горсовета утвердили его в должности.

Напомним, что 9 декабря на трассе М5 «Урал» в Раменском районе Подмосковья Toyota Camry депутата Мособлдумы Эвклида Зафирова столкнулись с фурой Renault. Водитель тяжелогруза не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, после чего протаранил автомобиль народного избранника.