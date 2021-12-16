В ООН заявили об информационной кампании Запада против России

«Обращаем внимание на то, что все высказавшиеся страны и те, которые, скорее всего, затронут эту тему после меня, имеют весьма печальную историю дестабилизации стран, и не только в Африке, а также массовых преступлений против целых народов», — заявила Евстигнеева.