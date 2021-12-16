В ООН заявили об информационной кампании Запада против России

Ряд западных стран принимают участие в скоординированной информационной кампании против Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление постпреда России Анну Евстигнееву, которая выступила в Совбезе ООН.
Она напоминала о «печальной истории» массовых преступлений, совершенных странами Запада против других народов.
«Что касается озвученных рядом стран обвинений в адрес России, то ничего нового в этих информационных вбросах нет», — заявила дипломат.
Так она ответила на заявление зампостпреда Великобритании Джеймс Роскоу, который выступая на заседании СБ ООН выразил сожаления «в связи с сообщениями о том, что российская ЧВК "Вагнер" продолжает ущемлять права человека в ЦАР».
По его словам, «Вагнер» способствует конфликту и извлекает выгоду из нестабильности в своих интересах, подрывая работу международных миротворцев. Подобные заявления сделали также дипломаты от Франции и Эстонии.
«Обращаем внимание на то, что все высказавшиеся страны и те, которые, скорее всего, затронут эту тему после меня, имеют весьма печальную историю дестабилизации стран, и не только в Африке, а также массовых преступлений против целых народов», — заявила Евстигнеева.
Ранее Евросоюз ввел санкции в отношении восьми физических и трех юридических лиц из РФ, меры касаются ЧВК «Вагнер» и некоторых связанных с организацией лиц.