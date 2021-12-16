Европарламент исправил ошибки в сертификате Навального

В Европарламенте сообщили, что заменили сертификат оппозиционеру Алексею Навальному о присуждении «Награды имени Сахарова», после найденных в нем ошибок, сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В официальной грамоте для российского политика были допущены две опечатки: с ошибкой было написано имя оппозиционера («Алескей») и слово «коррупция».

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«Подтверждаю, что сертификат был исправлен и заменён», — сообщил представитель пресс-службы Европарламента.

Сертификат вместо Навального передан его дочери Дарьи. Церемония прошла в Страсбурге. Грамоту подписал глава Европарламента Давид Сассоли. Премия присуждена оппозиционеру в конце октября 2021 года. Помимо Алексея Навального, в короткий список попали афганские женщины и правозащитница из Боливии.

В Кремле прокомментировали вручение премии. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, такими решениями Европарламент девальвирует её название.