Европарламент исправил ошибки в сертификате Навального

В Европарламенте сообщили, что заменили сертификат оппозиционеру Алексею Навальному о присуждении «Награды имени Сахарова», после найденных в нем ошибок, сообщает РИА Новости.
В официальной грамоте для российского политика были допущены две опечатки: с ошибкой было написано имя оппозиционера («Алескей») и слово «коррупция».
«Подтверждаю, что сертификат был исправлен и заменён», — сообщил представитель пресс-службы Европарламента.
Сертификат вместо Навального передан его дочери Дарьи. Церемония прошла в Страсбурге. Грамоту подписал глава Европарламента Давид Сассоли. Премия присуждена оппозиционеру в конце октября 2021 года. Помимо Алексея Навального, в короткий список попали афганские женщины и правозащитница из Боливии.
В Кремле прокомментировали вручение премии. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, такими решениями Европарламент девальвирует её название.
Ранее Навальный вошел в ежегодный список «50 людей года» Bloomberg. Агентство представляет оппозиционера как «яростного критика Кремля и [президента РФ Владимира] Путина» и «российский голос против коррупции».