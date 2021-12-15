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33 минуты назад

Госдума приняла закон об обязательной эвакуации при угрозе ЧС

Госдума РФ приняла закон, в соответствии с которым жители должны эвакуироваться по требованию властей при угрозе ЧС. Соответствующий документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Госдума приняла закон об обязательной эвакуации при угрозе ЧС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Установить для граждан РФ обязанность эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций", - говорится в пояснительной записке.

На сайте Госдумы со ссылкой на председателя профильного комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева говорится, что законом не предусмотрена принудительная эвакуация граждан из зон ЧС. Людей будут эвакуировать только в случае реальной угрозы жизни и здоровью, например, из зон пожара или наводнения, когда существуют основания полагать, что люди могут пострадать в результате ЧС.

За невыполнение предписаний об эвакуации из зон ЧС могут оштрафовать на сумму от 1 до 30 тысяч рублей или ограничиться предупреждением.

Политика,Василий Пискарев,Госдума,
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