Госдума приняла закон об обязательной эвакуации при угрозе ЧС

"Установить для граждан РФ обязанность эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций", - говорится в пояснительной записке.

На сайте Госдумы со ссылкой на председателя профильного комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева говорится, что законом не предусмотрена принудительная эвакуация граждан из зон ЧС. Людей будут эвакуировать только в случае реальной угрозы жизни и здоровью, например, из зон пожара или наводнения, когда существуют основания полагать, что люди могут пострадать в результате ЧС.