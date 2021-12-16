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13 минут назад

Захарова прокомментировала решение по делу об убийстве Хангошвили

Дело, связанное с убийством Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году, является политизированным и лишено какой-либо законности. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение немецкого внешнеполитического ведомства выслать российских дипломатов в связи с этим делом.

Захарова прокомментировала решение ФРГ по делу Хангошвили
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Как мы все понимаем, дело, мягко говоря, политизированное и оторванное от какого-либо представления о законности, праве. Мне кажется, тут стоит ещё раз просто прочитать заявление адвоката российского гражданина, и многое становится понятно, — сказала она.

Ранее Высший суд Берлина приговорил к пожизненному сроку россиянина Вадима Соколова (Красикова) по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, которое произошло в Берлине в августе 2019 года. Суд согласился с доводами прокуратуры, что убийство было совершено по заказу российских властей.

Полномочный посол РФ в Германии Сергей Нечаев назвал этот вердикт «необъективным, политически мотивированным решением, серьёзно отягощающим и без того непростые российско-германские отношения».

После этого Берлин объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства: глава МИД Германии Анналена Бербок также заявила, что вызвала для беседы посла России. В свою очередь МИД Росcии анонсировал ответные меры на высылку дипломатов.

Политика,Убийство ,Анналена Бербок,Зелимхан Хангошвили,Сергей Нечаев,Вадим Соколов,Мария Захарова,Генпрокуратура РФ,МИД,
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